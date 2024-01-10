Thoughts on economics and liberty

11th January 2024

The complete works of Jeremy Bentham

I’m compiling the links, below:

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A fragment on government

The works of Jeremy Bentham Volume 1

Volume 2

Volume 3

Volume 4   | Another

Volume 5  |Another

Volume 6

Volume 7

Volume 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

OLL

Vol. 1 Table of Contents

  1. INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE WORKS OF JEREMY BENTHAM;
  2. AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF MORALS AND LEGISLATION.
  3. ESSAY ON THE PROMULGATION OF LAWS, AND THE REASONS THEREOF; WITH SPECIMEN OF A PENAL CODE.
  4. ESSAY ON THE INFLUENCE OF TIME AND PLACE IN MATTERS OF LEGISLATION.
  5. A TABLE OF THE SPRINGS OF ACTION:
  6. A FRAGMENT ON GOVERNMENT;
  7. PRINCIPLES OF THE CIVIL CODE.
  8. PRINCIPLES OF PENAL LAW.

Vol. 2 Table of Contents:

  1. PRINCIPLES OF JUDICIAL PROCEDURE.
  2. THE RATIONALE OF REWARD.
  3. LEADING PRINCIPLES OF A CONSTITUTIONAL CODE, FOR ANY STATE.
  4. LIBERTY OF THE PRESS, AND PUBLIC DISCUSSION.
  5. AN ESSAY ON POLITICAL TACTICS
  6. THE BOOK OF FALLACIES
  7. ANARCHICAL FALLACIES
  8. PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW.
  9. A PROTEST AGAINST LAW-TAXES
  10. SUPPLY WITHOUT BURDEN; OR ESCHEAT VICE TAXATION
  11. TAX WITH MONOPOLY

Vol. 3 Table of Contents

  1. DEFENCE OF USURY
  2. A MANUAL OF POLITICAL ECONOMY
  3. OBSERVATIONS ON THE RESTRICTIVE AND PROHIBITORY COMMERCIAL SYSTEM
  4. A PLAN FOR SAVING ALL TROUBLE AND EXPENSE IN THE TRANSFER OF STOCK
  5. GENERAL VIEW OF A COMPCHAPTER I.: GENERAL DIVISION.
  6. PANNOMIAL FRAGMENTS.
  7. NOMOGRAPHY; OR THE ART OF INDITING LAWS: NOW FIRST PUBLISHED FROM THE MSS. OF JEREMY BENTHAM.
  8. EQUITY DISPATCH COURT PROPOSAL
  9. EQUITY DISPATCH COURT BILL
  10. PLAN OF PARLIAMENTARY REFORM, IN THE FORM OF A CATECHISM
  11. A SKETCH OF THE VARIOUS PROPOSALS FOR A CONSTITUTIONAL REFORM IN THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE
  12. RADICAL REFORM BILL
  13. RADICALISM NOT DANGEROUS

Vol. 4 Table of Contents

  1. A VIEW OF THE HARD-LABOUR BILL
  2. PANOPTICON; OR, THE INSPECTION-HOUSE
  3. PANOPTICON versus NEW SOUTH WALES: OR, THE PANOPTICON PENITENTIARY SYSTEM, AND THE PENAL COLONIZATION SYSTEM, COMPARED.
  4. A PLEA FOR THE CONSTITUTION
  5. DRAUGHT OF A CODE FOR THE ORGANIZATION OF THE JUDICIAL ESTABLISHMENT IN FRANCE
  6. BENTHAM’S DRAUGHT FOR THE ORGANIZATION OF JUDICIAL ESTABLISHMENTS
  7. EMANCIPATE YOUR COLONIES!
  8. JEREMY BENTHAM TO HIS FELLOW-CITIZENS OF FRANCE, ON HOUSES OF PEERS AND SENATES.
  9. PAPERS RELATIVE TO CODIFICATION AND PUBLIC INSTRUCTION
  10. CODIFICATION PROPOSAL, ADDRESSED BY JEREMY BENTHAM TO ALL NATIONS PROFESSING LIBERAL OPINIONS

Vol. 5 Table of Contents

  1. SCOTCH REFORM
  2. SUMMARY VIEW OF THE PLAN OF A JUDICATORY
  3. THE ELEMENTS of THE ART OF PACKING, as applied to SPECIAL JURIES
  4. “SWEAR NOT AT ALL:
  5. TRUTH versus ASHHURST
  6. THE KING against EDMONDS AND OTHERS
  7. THE KING AGAINST SIR CHARLES WOLSELEY, BARONET, AND JOSEPH HARRISON, SCHOOLMASTER
  8. OFFICIAL APTITUDE MAXIMIZED; EXPENSE MINIMIZED: AS SHOWN IN THE SEVERAL PAPERS
  9. COMMENTARY ON MR. HUMPHREYS’ REAL PROPERTY CODE
  10. OUTLINE OF A PLAN OF A GENERAL REGISTER OF REAL PROPERTY
  11. JUSTICE AND CODIFICATION PETITIONS
  12. LORD BROUGHAM DISPLAYED

Vol. 6 Table of Contents

  1. AN INTRODUCTORY VIEW OF THE RATIONALE OF EVIDENCE
  2. RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE, SPECIALLY APPLIED TO ENGLISH PRACTICE (Books I-IV)

Vol. 7 Table of Contents

  1. RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE.(Books V-X)

Vol. 8 Table of Contents

  1. CHRESTOMATHIA: BEING A COLLECTION OF PAPERS, EXPLANATORY OF THE DESIGN OF A CHRESTOMATHIC SCHOO
  2. A FRAGMENT ON ONTOLOGY
  3. ESSAY ON LOGIC
  4. ESSAY ON LANGUAGE
  5. FRAGMENTS ON UNIVERSAL GRAMMAR
  6. TRACTS ON POOR LAWS AND PAUPER MANAGEMENT.
  7. THREE TRACTS RELATIVE TO SPANISH AND PORTUGUESE AFFAIRS; WITH A CONTINUAL EYE TO ENGLISH ONES.
  8. LETTERS TO COUNT TORENO, ON THE PROPOSED PENAL CODE
  9. SECURITIES AGAINST MISRULE, ADAPTED TO A MAHOMMEDAN STATE

Vol. 9 Table of Contents

  1. Constituional Code

Vol. 10 Table of Contents

  1. MEMOIRS OF JEREMY BENTHAM (Chaps I-XXII)

Vol. 11 Table of Contents

  1. MEMOIRS (Chaps. XXIII-XXVI) AND CORRESPONDENCE.

 

 

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Sanjeev Sabhlok

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