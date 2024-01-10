11th January 2024
The complete works of Jeremy Bentham
I’m compiling the links, below:
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The works of Jeremy Bentham Volume 1
OLL
Vol. 1 Table of Contents
- INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE WORKS OF JEREMY BENTHAM;
- AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF MORALS AND LEGISLATION.
- ESSAY ON THE PROMULGATION OF LAWS, AND THE REASONS THEREOF; WITH SPECIMEN OF A PENAL CODE.
- ESSAY ON THE INFLUENCE OF TIME AND PLACE IN MATTERS OF LEGISLATION.
- A TABLE OF THE SPRINGS OF ACTION:
- A FRAGMENT ON GOVERNMENT;
- PRINCIPLES OF THE CIVIL CODE.
- PRINCIPLES OF PENAL LAW.
Vol. 2 Table of Contents:
- PRINCIPLES OF JUDICIAL PROCEDURE.
- THE RATIONALE OF REWARD.
- LEADING PRINCIPLES OF A CONSTITUTIONAL CODE, FOR ANY STATE.
- LIBERTY OF THE PRESS, AND PUBLIC DISCUSSION.
- AN ESSAY ON POLITICAL TACTICS
- THE BOOK OF FALLACIES
- ANARCHICAL FALLACIES
- PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW.
- A PROTEST AGAINST LAW-TAXES
- SUPPLY WITHOUT BURDEN; OR ESCHEAT VICE TAXATION
- TAX WITH MONOPOLY
Vol. 3 Table of Contents
- DEFENCE OF USURY
- A MANUAL OF POLITICAL ECONOMY
- OBSERVATIONS ON THE RESTRICTIVE AND PROHIBITORY COMMERCIAL SYSTEM
- A PLAN FOR SAVING ALL TROUBLE AND EXPENSE IN THE TRANSFER OF STOCK
- GENERAL VIEW OF A COMPCHAPTER I.: GENERAL DIVISION.
- PANNOMIAL FRAGMENTS.
- NOMOGRAPHY; OR THE ART OF INDITING LAWS: NOW FIRST PUBLISHED FROM THE MSS. OF JEREMY BENTHAM.
- EQUITY DISPATCH COURT PROPOSAL
- EQUITY DISPATCH COURT BILL
- PLAN OF PARLIAMENTARY REFORM, IN THE FORM OF A CATECHISM
- A SKETCH OF THE VARIOUS PROPOSALS FOR A CONSTITUTIONAL REFORM IN THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE
- RADICAL REFORM BILL
- RADICALISM NOT DANGEROUS
Vol. 4 Table of Contents
- A VIEW OF THE HARD-LABOUR BILL
- PANOPTICON; OR, THE INSPECTION-HOUSE
- PANOPTICON versus NEW SOUTH WALES: OR, THE PANOPTICON PENITENTIARY SYSTEM, AND THE PENAL COLONIZATION SYSTEM, COMPARED.
- A PLEA FOR THE CONSTITUTION
- DRAUGHT OF A CODE FOR THE ORGANIZATION OF THE JUDICIAL ESTABLISHMENT IN FRANCE
- BENTHAM’S DRAUGHT FOR THE ORGANIZATION OF JUDICIAL ESTABLISHMENTS
- EMANCIPATE YOUR COLONIES!
- JEREMY BENTHAM TO HIS FELLOW-CITIZENS OF FRANCE, ON HOUSES OF PEERS AND SENATES.
- PAPERS RELATIVE TO CODIFICATION AND PUBLIC INSTRUCTION
- CODIFICATION PROPOSAL, ADDRESSED BY JEREMY BENTHAM TO ALL NATIONS PROFESSING LIBERAL OPINIONS
Vol. 5 Table of Contents
- SCOTCH REFORM
- SUMMARY VIEW OF THE PLAN OF A JUDICATORY
- THE ELEMENTS of THE ART OF PACKING, as applied to SPECIAL JURIES
- “SWEAR NOT AT ALL:
- TRUTH versus ASHHURST
- THE KING against EDMONDS AND OTHERS
- THE KING AGAINST SIR CHARLES WOLSELEY, BARONET, AND JOSEPH HARRISON, SCHOOLMASTER
- OFFICIAL APTITUDE MAXIMIZED; EXPENSE MINIMIZED: AS SHOWN IN THE SEVERAL PAPERS
- COMMENTARY ON MR. HUMPHREYS’ REAL PROPERTY CODE
- OUTLINE OF A PLAN OF A GENERAL REGISTER OF REAL PROPERTY
- JUSTICE AND CODIFICATION PETITIONS
- LORD BROUGHAM DISPLAYED
Vol. 6 Table of Contents
- AN INTRODUCTORY VIEW OF THE RATIONALE OF EVIDENCE
- RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE, SPECIALLY APPLIED TO ENGLISH PRACTICE (Books I-IV)
Vol. 7 Table of Contents
- RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE.(Books V-X)
Vol. 8 Table of Contents
- CHRESTOMATHIA: BEING A COLLECTION OF PAPERS, EXPLANATORY OF THE DESIGN OF A CHRESTOMATHIC SCHOO
- A FRAGMENT ON ONTOLOGY
- ESSAY ON LOGIC
- ESSAY ON LANGUAGE
- FRAGMENTS ON UNIVERSAL GRAMMAR
- TRACTS ON POOR LAWS AND PAUPER MANAGEMENT.
- THREE TRACTS RELATIVE TO SPANISH AND PORTUGUESE AFFAIRS; WITH A CONTINUAL EYE TO ENGLISH ONES.
- LETTERS TO COUNT TORENO, ON THE PROPOSED PENAL CODE
- SECURITIES AGAINST MISRULE, ADAPTED TO A MAHOMMEDAN STATE
Vol. 9 Table of Contents
Vol. 10 Table of Contents
Vol. 11 Table of Contents