An allegedly “loosely translated” copy of the complaint against Sanjay Garg

With ref. to Sanjay Garg’s arrest, this has been received – I can’t make much head or tail out of it, but sharing. It appears that the editor of newspaper NayaPadkar published some allegedly false claims about Narendra Modi and Yogi Adityanath (as well as against the Canadian PM?) – what I have received is totally incoherent.

Once I receive the actual complaint, I’ll replace this garbled stuff.

There are some hints here: there is something called “challenge news” in this newspaper – could someone who reads Gujarati identity the “offending” newsreport?

===

पत्रकार नियमों के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाना के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली भाषा: माननीय प्रधान मंत्री फेक न्यूज

पता स्टेशन , गांधीनगर। , सचिवीय पुलिस , ग्राम , गांधीनगर। टा. गांधीनगर ,

यह इस तरह से है कि ऊपर नामित आरोपी बिना किसी समर्थन सबूत के सम्माननीय है.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाओ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और कलंकित करने के इरादे से झूठी खबर बनाना।

प्रकाशन और प्रचार द्वारा … लोगों में गलतफहमी, भ्रम और आंदोलन की भावना व्याप्त थी …

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ [बिना किसी समर्थन साक्ष्य के अपमानजनक, झूठे और गंभीर आरोपों के समाचार प्रकाशित किए हैं।

Padkar News में प्रकाशित, पृष्ठ संख्या-4

.. प्रकाशित और प्रसारित करने से लोगों के बीच गलतफहमी और उत्तेजना और सार्वजनिक शांति …

माननीय प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा।

उनके खिलाफ बिना किसी समर्थन सबूत के प्रिंट मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरें छपी हैं।

“पड़कर न्यूज” में प्रकाशित। हमारे (1) लक्ष्मीकांत जीवाभाई परमार, सूरत और (2) संजय सुरेंद्र गर्ग, जयपुर, राजस्थान तथा EPCO उन सभी के खिलाफ जो पत्रिका में प्रकाशित लेख से जुड़े हैं।

धारा 12, 13 (1) (ए), (बी), 16 बी, (1) एसी), 2, 3, 400, 50, 506, 31, (सी) 104), 114 के तहत कानूनी जांच के लिए शिकायत की जा रही है। शिकायत में जो कहा गया है और जांच में उपलब्ध है वह अलग है, इसलिए मेरी शिकायत तथ्यात्मक और सत्य है।

इस तथ्य के बावजूद कि कन्नड़ प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री छगी आदित्यनाश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और उनकी बदनामी होगी। उस विकृति में, बिना किसी सहायक साक्ष्य के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरें, “चैलेंज न्यूज”, प्रतिष्ठा बनाकर, आपराधिक कृत्य करने में एक-दूसरे की मदद करके, अपराध करके।

हमारी मुख्य चिंता थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

एक अफवाह है कि भारत के प्रधान मंत्री की उस नाले के खिलाफ एक टिप्पणी है जो वे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं।

सोमवार XX को पाडकर समाचार में भारत के प्रधान मंत्री के विरुद्ध एक टिप्पणी प्रकाशित की गई, जिसमें पदकर समाचार के संपादक लक्ष्मीकांत परमार लिखा है , …”घोगी को सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा करने के लिए दंडित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का भाग्य खतरनाक होगा, केवल नरेंद्र मोदी ही सफल होंगे। या खुद को गोली मारो जैसे हिटलर आत्महत्या कर लेगा।

संजय के शीर्षक के तहत प्रकाशित समाचार में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसमें अंगों के दबे होने का पाठ डाला। संजय गग के बयान पर आधारित। जिसमें दुनिया के सबसे बड़े झूठे ने माननीय प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाओ ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के झूठे हलफनामे के बारे में झूठा पाठ छापा है.

साथ ही विभिन्न जातियों और पहाड़ों के बीच वैमनस्य फैलाने वाले शब्दों को हेडलाइन में लिखकर माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाबो का अपमान करना। उत्तेजक भावना के साथ प्रकाशित हो चुकी है।.

साथ ही, लेख वर्ष 2006 में गुजरात राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में पाठ को काटता है जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान माननीय के बरी होने के बावजूद, 2002 में गौधाकांड के तहत पिताओं को दोषी ठहराया गया था। ‘माननीय न्यायालय द्वारा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र माई। झूठी कहानियां लिखी और छपी गई हैं और साथ ही भाजपा नेता दिल्ली छोड़ने पर सभी को मां कहते हैं और जब गोमांस असम जाता है, तो एक पाठ होता है जो मांस छोड़ देता है

किसी ऐसी चीज को कम करना जो भ्रामक है और बिना किसी समर्थन सबूत के लोगों के बीच दुश्मनी फैलाती है।

साथ ही – अगर नटवा मोदी को चार बार फांसी दी जाती है, तो भी ख). ऐसा बयान प्रकाशित हो चुका है लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ भारत या किसी अन्य देश में जहां फांसी की संभावना है वहां कोई आपराधिक न्याय नहीं है। इस तरह के बयान श्री जय [SANJAY] गर्ग, उपाध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी, जयपुर, राजस्थान और इस तरह के बयान श्री लक्ष्यक्षिकान्त जीवाभाई ने अपने चैलेंज न्यूज … में दिए होंगे।